Dybala non è al centro del progetto tecnico. Già così, appare evidente che i problemi della Joya all'interno dello spogliatoio bianconero siano prevalentemente di natura tattica. Come riporta Sky Sport, infatti, la scarsa collaborazione con CR7 nella scorsa stagione ha spinto la Juventus a prendere la decisione di fare a meno di Dybala. Il giocatore non convince sull'esterno e, qualora Sarri non optasse per un cambio modulo, le possibilità di vederlo ancora con la maglia bianconera calano sensibilmente.