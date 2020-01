La Juventus vuole blindare Paulo Dybala. Dopo un estate passata a metà tra la partenza e la conferma, questa prima metà di stagione ha sancito il rinnovo dell'amore tra il giocatore ed il club. E se di rinnovo parla il cuore, di rinnovo parlano anche le intenzioni. Infatti, la dirigenza sta studiando la formula migliore per trasformare questo sodalizio in una vera e propria luna di miele "permanente". Come riporta Calciomercato.com, filtra ottimismo tra le parti, anche se c'è ancora un nodo importante da sciogliere. Un nodo che ha condizionato spesso le trattative tra La Joya e la Juventus (ma anche lo United ed il Tottenham a luglio).



LE CIFRE - Sul piatto, quindi, ballano cifre importanti. Da quanto filtra, Paratici vuole allungare di un anno il contratto in scadenza nel 2022, oltre ad un ritocco dell'ingaggio che arriverebbe almeno ad otto milioni netti a stagione. Come detto, c'è un handicap da superare, legato naturalmente ai diritti d'immagine. Infatti, non è la Juve né il giocatore a gestirli, quanto una società terza che, per forza di cose, dovrà partecipare al tavolo delle trattative. Se le richieste non saranno folli, tutto lascia presagire per un lieto fine, anche se la popolarità di Dybala resta sempre in forte crescita (e le richieste, quindi, potrebbero lievitare).