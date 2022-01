Intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, anche Arrigo Sacchi ha detto la sua su Paulo Dybala alla luce di quanto accaduto sabato sera dopo il suo gol contro l'Udinese. Ecco il suo commento: "La Juve ha dominato per 9-10 anni, ha speso moltissimo, troppo, altre società sarebbero fallite. Essendo una squadra che ha sempre puntato sulla qualità, la grinta e il carattere dei singoli, oggi si trova in una situazione di imbarazzo. Dybala è un ottimo giocatore, io lo avevo consigliato a Berlusconi quando era al Palermo... Però mi sembra corretto e giusto rispettare il bilancio, perchè quando si vince con i debiti è come barare".