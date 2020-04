Il padre di Oriana (compagna di Dybala), Osvaldo Sabatini ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport: "È durissima, sentivamo brutte notizie dall’Italia già prima e, appena saputo della positività di Oriana e Paulo, la preoccupazione è diventata enorme: so che sono giovani e forti, ma l’incertezza ti distrugge e la lontananza non aiuta. Avrei preso il primo aereo per darle supporto morale, ma è vietato. Siamo in attesa del risultato di Paulo, Oriana è negativa al secondo test ma, finché non c’è il terzo tampone che riconfermi la negatività, non posso rilassarmi. La Juve li assiste in tutto, ormai stanno abbastanza bene, ma si sa così poco del virus".



SU DYBALA - "Benissimo sia alla Juve che con l’Argentina: ora ha Messi davanti, ma è giovane e ha tempo per dimostrare, anche perché il c.t. Scaloni crede molto in lui. Paulo appartiene all’élite dei mancini, quelli che inventano davanti. I mancini dietro, invece, sono diversi: prendete Chiellini, lui distrugge tutto quello che gli passa davanti!".