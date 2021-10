Deve farlo soprattutto sul campo e l'ha fatto contro l'Inter, entrando in partita con idee e tanta qualità, oltre ad aver realizzato il rigore decisivo. Quando sta bene, la Juve non può fare a meno di lui. E anche Massimiliano Allegri pare sempre più orientato a concedere a Paulole chiavi della Juventus. Chiavi- Ciò che è successo contro l'Inter è la base per il futuro, non un punto d'arrivo. Il peso specifico della Joya nella Juventus post Cristiano Ronaldo è in crescita. E non si vuole fermare. Anzi, con il rinnovo tutto questo può incrementare, del resto il capitano, dietro a Giorgio Chiellini, è lui. E ha parlato da leader, a fine partita: "Dopo tanti anni vissuti con compagni esperti e carismatici, uno cresce e cerca di aiutare i più giovani, i nuovi che sono arrivati. Penso sia arrivato il mio momento e cerco di fare il meglio per la squadra". Ha imparato dai senatori, ma anche da campioni come Khedira, Higuain, Dani Alves, Danilo , ora cerca di emularli aiutando i vari Kulusevski, Kaio Jorge, i Locatelli. Li conforta, li carica ed è - scrive Tuttosport - tra i più convinti e ottimisti: la rimonta è ancora possibile. Poi fa gruppo, anche fuori dal campo.- Intanto, in pochi giorni si chiuderà ufficialmente anche il discorso rinnovo: Antun ha già preso i biglietti per il ritorno a Torino per la firma. Al rientro dalla trasferta di Verona, già lunedì o martedì prossimo, potrebbe esser tempo di annunci ufficiali. Il contratto è lì: 5 anni da stella, con le cifre a salire da 8 a 12 milioni bonus compresi. Il momento della chiusura dell’accordo che renderà di fatto Dybala juventino a vita è quasi arrivato.