Non c'è Ronaldo? Tranquilli: c'è sempre stato Dybala. Il Corriere dello Sport esalta il bianconero, che ha preso per mano la sua squadra e lanciato la rivolta contro i fischi dei tifosi. Un gesto che l'ha ancora innalzato a paladino di questo gruppo, difeso in campo e fuori. E i numeri ne stanno beneficiando: 90 gol totali, 35 assist confezionati. 125 'interferenze' nelle reti bianconere in 213 presenze. Tanta, tantissima roba.



NUOVO INIZIO - Un 2020 che sembra essere l'anno della definitiva consacrazione. Paulo sta intanto crescendo di condizione, aiutato dalla sua struttura fisica che gli permette di smaltire in fretta i carichi di lavoro. Ora il Lione: perché c'è sempre un nuovo ostacolo per un nuovo inizio.