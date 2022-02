Da adesso in casa Juve si entrerà nel vivo per i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a giugno. Su tutti, Paulo Dybala, per cui le discussioni sul prolungamento vanno avanti da anni. Da quando in dirigenza c'era Fabio Paratici, il primo ad aver avviato le discussioni con l'agente Jorge Antun. E ora? La situazione resta complessa, tra l'offerta dello scorso ottobre e il clima non proprio sereno che si è visto in queste ultime settimane. Una storia tutta da scrivere.