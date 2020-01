Paulo Dybala si è concesso al The Guardian per una lunga intervista, in cui ha avuto anche la possibilità di parlare di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dybala si sente fortunato a condividere lo spogliatoio con entrambi, ma guai a chiedergli il migliore.



MESSI E RONALDO - "Sono l'unico giocatore che condivide uno spogliatoio con entrambi e la gente vede solo la punta dell'iceberg, non il lavoro sottostante; non hanno vinto tutto ciò che hanno vinto perché sono stati fortunati. E sì, so che la gente deve chiedere ma devono sapere cosa sto per dire. Chi è meglio? Non posso rispondere".