Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani, il Corriere dello Sport apre con il primo piano di Dybala che bacia la coppa e una domanda: "Dybala il migliore della Serie A, ma non è stato l'anno di Ciro?" si chiede il quotidiano, che in taglio alto dà spazio al caos in casa Inter dopo lo sfogo dell'allenatore: "Conte in sospeso". In copertina spazio anche alla trattativa per la cessione della Roma da parte di James Pallotta e alla gara del Napoli contro il Barcellona, con Insigne in dubbio.