L'annuncio è imminente. E nella giornata del numero dieci, tra giorno e mese, c'è spazio soprattutto per le sue immagini. Paulosta per tornare in campo e per legarsi quasi a vita alla Juventus: l'accordo è stato trovato, il procuratore è tornato in Argentina dopo oltre due mesi a Torino. Dunque, ci siamo. Stavolta sul serio. L'intesa finale tra la Joya e la Juve è stata trovata e per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale, scadenza 2027 (opzioni incluse). In attesa dell'annuncio, oggi è stata l'occasione di ribadirsi al centro del mondo bianconero.COSA MANCA - Ah, l'annuncio dovrebbe arrivare entro fine mese, ma già questa settimana può essere decisiva per mettere tutto nero su bianco. E per limare gli ultimissimi dettagli che ancora ballano tra le parti. Questioni di bonus, di diritti d'immagini ed eventuali premi.