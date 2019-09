Paulo Dybala può ancora lasciare la Juventus a gennaio, in Inghilterra non mancano le pretendenti: stando a Sky Sports UK, Manchester United e Tottenham non mollano la Joya. Domani con il Brescia l'argentino potrà di nuovo mettersi alla prova dal 1', se le indiscrezioni della vigilia troveranno riscontro nelle ufficialità, ma ciò non toglie Dybala da una possibile partenza, già a gennaio magari.