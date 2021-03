Buone notizie dalle pagine di Tuttosport, naturalmente per la Juve. Il dolore di Dybala si sta "leggermente alleviando" e il legamento collaterale è guarito. Non c'è nulla, insomma, che possa far pensare a una complicazione. La tempistica inizia a essere di una certa importanza: sono 3 mesi di attesa. L'aspetto psicologico può avere un ruolo nel difficile recupero del giocatore, ma TS è chiaro: "sospettare che sia un malato immaginario è decisamente esagerato". Ovviamente, Dybala è un giocatore che va recuperato sotto tutti i punti di vista. Anche l'affetto dei tifosi servirà. Compattarsi attorno al suo talento.