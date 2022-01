Come racconta Tuttosport, Dybala aveva detto ciao al 2021 a Venezia dopo 12 minuti di ambientamento e l’ultimo ko della serie. Oggi, nel prendere sulle spalle una squadra bisognosa di entusiasmo, magari cercherà pure quel gol che gli manca da 35 giorni, la perla del 2-0 al Genoa a coronamento di una notte da migliore in campo come gli è spesso accaduto in passato.