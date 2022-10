L'avvio di stagione della Juve non è stato affatto idilliaco in virtù dei deludenti risultati maturati fino ad ora che, comunque tengono ancora vive le speranze di tutti i tifosi nel continuare a credere nel sogno scudetto. Chissà se poi le cose sarebbero potute andare diversamente se dal primo momento ci fossero stati tutti gli interpreti, da Pogba a Chiesa, fino all'altalenante Di Maria. Ma se vogliamo scavare più a fondo, potremmo anche immaginare quale scenario si sarebbe creato se alla Continassa ci fosse stato ancora Paulo, sempre più simbolo di una Roma che sembra crescere di giornata in giornata. L'argentino è infatti andato a segno anche nel big match che si sta disputando in questi istanti a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. Gol che ha scatenato ulteriormente lo sconforto dei tifosi juventini, i quali hanno manifestato i loro pensieri attraverso i social, con commenti come: 'Grande Paulino, uno dei pochi a non aver parlato male della Juve', o ancora: ''. Nelladi seguito ecco alcuni commenti.