Paulo Dybala aspetta Maurizio Sarri. L'attaccante bianconero può giocare come prima punta "alla Mertens" oppure trequartista , magari in un assetto più offensivo di quello proposto da Massimiliano Allegri. L'argentino è curioso di sapere il piano del prossimo allenatore ma è consapevole che tanto del suo futuro dipende dalle offerte che arriveranno alla Continassa. Negli scorsi mesi si sono fatti vivi con il calciatore intermediari di Man United e Bayern Monaco. L'Atletico è una pista che resta viva. La Juve ascolta offerte superiori solo ai 100 milioni, oppure potrebbe proporlo come parte di uno scambio per arrivare a Paul Pogba.