"Io voglio restare ma è la società a dover fare le sue scelte". Tradotto, il futuro di Paulo Dybala alla Juventus non è ancora certo. Lui vuol restare ma la Juve dovrà fare le sue valutazioni. Prima di tutto tecniche con il nuovo allenatore. Poi anche economiche. Nelle scorse settimane ci sono stati contatti con Man United e Bayern Monaco. Ma anche l'Atletico Madrid ha sondato il terreno per l'argentino visto che Antoine Griezmann lascerà i Colchoneros in estate. La Juve è pronta ad ascoltare offerte ma il cartellino di Dybala non costa meno di 100 milioni. Chi lo vuole è avvisato.