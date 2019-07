Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il futuro di Dybala ​è ancora avvolto nel mistero. Ancora in vacanza dopo gli impegni con la Nazionale argentina in Copa America, il 10 bianconero ​è ritornato prepotentemente tra le voci di mercato delle ultime ore. Le ipotesi, qualora dovesse cambiare casacca, sono due: il Manchester United, che ​è tornato sotto per Dybala tra ieri e oggi, ed il PSG. Per i parigini, Dybala potrebbe essere la pedina giusta per liberare Neymar, in uno scambio clamoroso che porterebbe il brasiliano a Torino. Resta però, che anche lo United può giocare una carta importante per sbloccare l'impasse: Paul Pogba.