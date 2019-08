Il futuro di Paulo Dybala dipende anche da quello di Coutinho e Dembele. Le due stelle del Barcellona sono sul mercato e il club catalano li ha offerti entrambi al PSG per abbassare il costo del cartellino di Neymar. Stando a quanto riportano i media spagnoli, tuttavia, né il brasiliano né il francese hanno dato il via libera al trasferimento sotto la tour Eiffel tanto che il Barcellona penserebbe ora di inserire Vidal (non convocato per la prima partita con l'Athletic Bilbao) nella trattativa.



NODO JOYA - Va da sé che in caso di approdo di Coutinho e Dembele a Parigi si chiuderebbero quasi automaticamente le porte di Dybala visto che il PSG avrebbe posti in piedi in attacco. Se fosse invece Vidal a volare a Parigi allora Leonardo potrebbe tentare l'offensiva per La Joya per il quale la Juve continua ad attendere offerte.