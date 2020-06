Paulo Dybala giura amore alla Juventus, in diretta su Twich insieme a Douglas Costa, ma Oriana Sabatini non ci sta. Infatti, la bella compagna dell'attaccante della Juventus ha espresso tutta la sua delusione per questo 2020, arrivato a metà del suo corso compiendo i danni di un secolo: "Chi me lo restituisce" chiede Oriana su Instagram. D'altronde, il coronavirus è stato un protagonista diretto delle sventure di questi mesi in casa Dybala. Ora però, si guarda al futuro e, mentre Oriana cerca il tempo passato, la Juventus potrebbe regalare a Paulo qualche anno di contratto in più. Allora, forse, anche alla compagna tornerà il sorriso di sempre...



