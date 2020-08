2









Paulo Dybala si appresta a cominciare la nuova stagione, domani, alla Continassa, agli ordini del neo tecnico Andrea Pirlo. Attorno a lui sembrano essersi calmate le acque del mercato: la Juve lo ha inserito nello scenario della prossima annata, e lo stesso giocatore ha fatto capire che non avrebbe accettato di buon grado la cessione, soprattutto in Inghilterra.





Ma resta aperta la questione del rinnovo, sul quale non si registrano passi avanti: si resta ai 15 milioni chiesti dalla Joya e agli 8 più bonus offerti dal club. Uno stallo indicativo: la Juve non ha alcuna intenzione di avvicinarsi alle cifre richieste da Paulo, ritenute esagerate soprattutto in questo particolare momento, con il calcio colpito dal coronavirus. E dietro Dybala si agita il fantasma di Leo Messi.

Sì, perché un addio della Pulce al Barcellona, con vista Inter, CIty o PSG, potrebbe aprire nuovi scenari per Dybala. Se Messi partisse, come riferito da Tuttosport, il Barcellona potrebbe pensare di sostituirlo con Dybala che, se ora è refrattario a ipotesi di cessione, potrebbe cambiare idea se a chiamare fosse il club catalano. A quel punto la Juve dovrebbe sedersi al tavolo con i dirigenti blaugrana, con cui i rapporti sono ottimi, come testimoniato dallo scambio Pjanic-Arthur. Una cessione dell’argentino, inoltre, potrebbe riaprire sogni di mercato, come ad esempio Pogba. Intanto domani Dybala si presenterà alla Continassa agli ordini di Pirlo. Pronto a conquistarlo come aveva fatto con Sarri.