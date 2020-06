3









I dubbi erano legittimi, e soltanto il campo avrebbe potuto sgomberare il campo dalle perplessità. Alla fine, tutto bene per Matuidi, Rugani e Dybala, i tre calciatori della Juventus colpiti dal virus Covid-19.



PIANO MEDICO - Per Matuidi e Rugani, che non hanno mai mostrato gravi sintomi influenzali, gli esami sono stati fin da subito ok. Diverso discorso per Dybala, per cui la Juventus ha studiato un piano medico importante: non solo la forma piùa cuta del virus, ma anche parecchia difficoltà a scrollarselo di dosso, a negativizzarsi.



CONTROLLI E SOLLIEVO - Controlli su controlli che hanno portato Paulo a essere il giocatore con più attenzioni da parte dello staff medico bianconero. Controlli che continuano ancora oggi: come racconta Tuttosport, Dybala è sottoposto a rigidi controlli ogni 2 giorni dai medici Juve. Tutti negativi. E sebbene la forma di coronavirus contratta da Dybala sia stata intensa, il giocatore non sta riscontrando alcun tipo di problemi fisici nella ripresa degli allenamenti anche sotto intenso sforzo. Anzi, sembra proprio tra i più in forma.