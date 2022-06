Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex Juve Andrea Barzagli ha detto la sua anche sul futuro di Paulo Dybala: "Non ho consigli da dargli, ognuno ha le sue emozioni e vicende personali", le sue parole. "Secondo me deve ripartire e trovare le motivazioni giuste per ritrovarsi come quando era ragazzo, con la voglia di dimostrare senza l’affanno di dover decidere ogni partita".