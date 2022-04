Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna Nico Dominguez ha parlato anche del suo connazionale Paulo Dybala, che sabato sera affronterà all'Allianz Stadium nel match di campionato contro i bianconeri. Ecco il suo pensiero: "Paulo è un giocatore super, non so perché la Juve lo lasci andare. Spero di rivederlo in Nazionale come il mio amico Lautaro per poi vincere il Mondiale, il sogno di tutti".