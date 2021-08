Luca, nel suo editoriale per Tuttosport, ha parlato del rinnovo di contratto di Dybala: "Il ragazzo soffre la pressione, ma a quasi 28 anni o ti convinci di essere un fuoriclasse o rischi di non lasciare quel segno indelebile che il club pretende a fronte di un altro sforzo. Si sgombri il campo dal solito equivoco: se si crede in lui lo si tolga subito dal mercato e lo si motivi al massimo. Il ruolo di vice-capitano non è poco, ma non basta. Ci piacerebbe però sapere cosa passa per la sua testa, se ne ha ancora voglia o se è giunta l’ora di dirsi addio".