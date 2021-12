Ne Il Graffio de La gazzetta dello Sport,parla dei "muscoli fragili" di Dybala: "8 milioni l’anno più 2 di bonus. Staccherà figure come Rabiot e Ramsey, strapagati perché arrivati a costo zero di cartellino. E sul fatto che lui meriti più di loro nessuno dovrebbe avere nulla da ridire. Al massimo il dubbio che può nascere è sulla sua tenuta fisica. (...) Il calo vistoso - forse anche per le conseguenze del Covid avuto qualche mese prima - nel 2020-21, con solo 20 apparizioni. Dybala ha 28 anni ed è speciale: offrirgli un quadriennale è giusto. La vera scommessa è sui suoi muscoli preziosi (e fragili). Valgono 10 milioni all’anno?".