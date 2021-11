Questo dato OPTA la dice lunga sulle qualità e capacità balistiche di Dybala, che stasera sul campo della Salernitana ha sfruttato il suo sinistro magico per sbloccare la partita. In generale, una prestazione da leader tecnico per un giocatore che deve prendersi definitivamente in mano la Juventus. La Joya è al quarto gol complessivo in questo campionato: capocannoniere della squadra di Allegri, che sta presentando notevoli problemi in attacco.