Il Bayern Monaco sulle tracce di Paulo Dybala? Niente di concreto, secondo la Bild, che smentisce le indiscrezioni in merito a un possibile interessamento del club bavarese per la Joya, ormai ex giocatore della Juve. Anche in Germania, del resto, ne sono certi: l'attaccante argentino vuole solo l'Inter, tanto da essere ormai a un passo dai nerazzurri.