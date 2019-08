Lo scambio che potrebbe portare Paulo Dybala a Milano e Mauro Icardi a Torino, non è ancora una semplice utopia. Le possibilità che si possa concretizzare realmente sono ancora poco quotate, ma, come riporta Sky Sport, potrebbe essere una soluzione last minute che i due club prenderebbero in considerazione qualora non ci fossero alternative negli ultimi giorni di mercato.