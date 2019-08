Lo scambio tra Juventus e Inter Dybal-Icardi, viene vociferato a giorni alterni. Malgrado le esclusioni che sono trapelate ed il fatto che ancora non s'infiammi, non esclude che ci sia la possibilità che Paratici e Marotta decidano poi di concretizzarlo. Secondo Sky Sport, il problema sarà trovare un incontro tra i due club in merito alle valutazioni dell'uno e dell'altro giocatore: l'Inter avrebbe fissato il prezzo a 80 milioni di euro (Tuttosport), cifra simile a quella per cui Dybala sarebbe potuto andare allo United.