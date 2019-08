Lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala è possibile ma sempre più complicato. Maurito in bianconero e Paulo in nerazzurro è un'opzione che non convince la Juventus e anche l'Inter e l'attaccante nelle ultime ore stanno pensando di cambiare le rispettive strategie, riporta La Gazzetta dello Sport. "In assenza di movimenti paralleli - scrive La Rosea - Maurito potrebbe rivedere le sue idee. Lo sperano alla Roma. Ma neanche all’Inter sarebbero dispiaciuti se Icardi prendesse la strada della Capitale in cambio di Dzeko, procurando una plusavalenza significativa e inducendo la società giallorossa a sganciarsi dalla morsa dell’alleanza con i campioni d’Italia che avevano previsto di cedere Higuain al club di Pallotta, in modo da fiondarsi poi su Icardi".