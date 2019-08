Icardi e Dybala continuano ad animare le voci di mercato in Italia e non solo. Oggi la Juventus gioca in Svezia contro l'Atletico Madrid e ci sarà anche la Joya, invece l'Inter scende in campo a Valencia senza il suo ex capitano. I due attaccanti argentini possono scambiarsi di maglia, ma entrambi hanno delle alternative importanti. Chiuse le piste inglesi Tottenham e Manchester United, su Dybala c'è sempre il PSG di Leonardo, soprattutto nel caso in cui Neymar venga ceduto al Barcellona o al Real Madrid. Invece il futuro di Icardi sarà comunque in Italia: se non dovesse restare a Milano o trasferirsi a Torino, per lui ci sono Napoli e Roma. Quest'ultima offre 30 milioni più Dzeko, ma l'Inter chiede 20 milioni in più perché valuta Icardi sui 75 milioni. Il Napoli è arrivato a proporne 50 e (a differenza dei giallorossi) può garantirgli anche il palcoscenico della Champions League oltre a un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno.