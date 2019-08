Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le possibilità dello scambio tra Juventus e Inter che coinvolgerebbe Dybala e Icardi, diminuiscono con il passare del tempo. Infatti, i nervi tesi tra le due società dopo Lukaku e le ottime prestazioni della Joya dal rientro in gruppo post Copa America, sono fattori che stanno spingendo affinché non si apra questo tavolo di trattativa. Non esclude però, che la Juventus possa sedersi per discutere con l'Inter di Icardi: in tal caso, i nerazzurri valutano il loro centravanti tra i 75 e gli 80 milioni di euro.