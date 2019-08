Sembra una strada poco percorribile, ma il mercato insegna che, con un bel cambio gomme, anche la via più sterrata può trasformarsi in una highway a quattro corsie. Dybala all'Inter e Icardi alla Juventus, messa così, suona un po' stonata, se non altro per i tifosi bianconeri: dal momento in cui la Joya è stata messa sul mercato, hanno avuto modo di manifestare il proprio dissenso. Dissenso che potrebbe anche degenerare, se questa remota ipotesi di scambio dovesse davvero diventare realtà.



LE RAGIONI DEL NO - Tutto parte da una promessa, promessa che lo stesso Dybala avrebbe fatto ad Agnelli: "No a Marotta", avrebbe giurato l'argentino, in tempi in cui, però, ancora non si sentiva ai margini come ora. La sua voglia di Juve ​è tanta, ma il dispetto di una cessione paventata - verso la Premier - potrebbe aver acceso desideri di vendetta inauspicabili fino a qualche settimana fa. Va ricordato però, che anche l'Inter non vorrebbe cedere a cuor leggero Icardi alla Juventus, anche se, mentre studia le alternative di Napoli e Roma, potrebbe accettare il passaggio solo se riuscisse a rubare Dybala ai rivali storici. Il mal di pancia sarebbe più digeribile. Sulla Joya però, resta forte il Psg, anche se l'offerta da 12 milioni netti per l'ingaggio resta, al momento, l'unica mossa fatta dai parigini.



E SE FOSSE UN SÌ - Eppure, come ricorda Il Corriere dello Sport, dal punto di vista economico l'ipotesi scambio potrebbe avere una chiave di lettura meno proibitiva. Sia per la Juve che per l'Inter, si registrerebbero due plusvalenze importanti per chiudere i bilanci senza spargimenti di sangue: Dybala pesa ancora 14 milioni, mentre Icardi appena 2,5 nei conti dei due club. Appare quindi chiaro come uno scambio - alle valutazioni sussurrate superiori ai 70 milioni - ci sarebbe solo da guadagnarci. Anche dal punto di vista tattico ci sarebbero tanti fattori positivi: Icardi non ha le caratteristiche di Benzema, ma saprebbe speculare bene i movimenti di CR7. Dybala, dal canto suo, sarebbe la scheggia impazzita nel 3-5-2 di Antonio Conte. Ci sono quindi alcuni aspetti favorevoli, ma che possono essere presi in considerazione se ci si scordasse di un fattore importante: si parla, pur sempre, di Juventus e Inter.