La Joya ha dedicato un video di felicitazioni ai suoi milioni di follower e fan sparsi in giro per il mondo per augurare a tutti buone feste. Raggio di sole in una Juve che troppo spesso fatica, nell'ultimo periodo, è tra i giocatori juventini più amati dai tifosi, che hanno immediatamente ricambiato un tweet dietro l'altro.Ecco il video: