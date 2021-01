1









Il rinnovo di Paulo Dybala, uno dei principali tormentoni in casa Juventus. Si sa che ci saranno presto delle trattative tra il club bianconero e l'agente dell'argentino Jorge Antun, che il presidente Agnelli vede la Joya con la fascia da capitano in futuro e che un abbozzo di trattativa in realtà c'è già. Come spiega Calciomercato.com queste sono al momento le cifre sul piatto: la Juve offre un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, ma l'entourage di Dybala ne chiede almeno 12 per non essere inferiore a Matthijs De Ligt, il secondo più pagato della squadra (irraggiungibile ovviamente Cristiano Ronaldo coi suoi 31 milioni annui). Il contratto è in scadenza nel 2022, ma è bene rinnovarlo entro fine stagione.