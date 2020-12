La Juventus non farà un passo indietro sulla proposta di rinnovo a Paulo Dybala. Questa è quanto riporta Sport Mediaset, che entra nel dettaglio dell'offerta: 10 milioni di euro a stagione, cinque in meno rispetto ai 15 chiesti dall'attaccante e dai suoi agenti. L'attuale contratto di Dybala scade nel 2022, la posizione della Juve è chiara e non intendono andare oltre la cifra già messa sul piatto. Tra le ipotesi, c'è l'addio a fine stagione ma anche lo svincolo alla fine del contratto.