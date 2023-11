L'ex attaccante della Juve, Paulo Dybala, ha concesso un'ampia intervista al canale YouTube del giornalista di Tyc Sport Gaston Edule, dove ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato Paredes in giallorosso.'Ho provato a convincerlo, quando ho parlato con lui ancora non sapeva se tornare a Parigi o giocare per un'altra squadra. Ho parlato con Mourinho un paio di volte perché sapevo che voleva tornare a Roma. Un giorno, dal nulla, arriva Mou e mi dice: 'Leandro è disposto a venire?'. L'ho chiamato e gli ho detto di venire. Mi mancava parlare spagnolo nello spogliatoio, le nostre famiglie si conoscono. Gli piace molto la città, come a me. Questa è una città in cui la gente vive il calcio come in Argentina'.