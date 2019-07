Paulo Dybala e un messaggio chiaro. Il numero 10 della Juventus, reduce dal terzo posto in Coppa America con l'Argentina, ha parlato ai microfoni di TyC Sports: "Penso di aver dimostrato di poter giocare con Messi, è solamente una questione di conoscerci meglio, di trovare l'armonia, di vedere dove e come ognuno si muove e di sentirsi più a suo agio con l'altro. Prima della partita abbiamo parlato di quei movimenti, se uno saliva l'altro si abbassava, abbiamo fatto le cose per bene, ero felice".