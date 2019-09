di Nicola Balice

In Italia ci sono circa 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale. E poi in proporzione ogni club ha un numero di potenziali allenatori che coinvolge quasi l'intera totalità dei propri tifosi. Uno staff tecnico che nel bar virtuale bianconero vede crescere sempre di più il partito di chi vorrebbe esagerare in questa prima fase dell'era Sarri: non solo una Juve con il trequartista, ma addirittura una Juve che possa giocare dal primo minuto con tutto il proprio arsenale offensivo. Solo che, se al termine del match con la Spal questa ipotesi sembrava già nella testa di Maurizio Sarri, ecco che ora il tecnico bianconero parcheggia il trio delle meraviglie Ronaldo-Higuain-Dybala proprio all'interno di quel bar da milioni di clienti. Esigenti.



TUTTI AL BAR – Questo non significa che che Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala non possano vedersi tutti insieme contemporaneamente. Ma che non è ancora tempo per costruire una Juve così sbilanciata già nella formazione titolare. “L'ipotesi tridente è affascinante, per uno che siede al bar è bellissima, per uno che deve dare un equilibrio alla squadra è un'ipotesi che in questo momento per il nostro livello di maturazione possiamo prendere in considerazione per spezzoni di partita. Spero che la squadra sia velocemente pronta anche a questa eventualità perché secondo me alla fine si può anche provare”: più chiaro di così, forse, Sarri non sarebbe potuto essere. D'altronde questa era un'ipotesi di cui aveva parlato nel post-Spal proprio “nel caso in cui la partita non si fosse sbloccata”.



NON E' TEMPO - Dall'inizio no, non è tempo, ammesso che lo sarà mai. Anche perché non mancano le alternative che possano consentire a Sarri di proporre una Juve vincente e convincente. C'è Aaron Ramsey a rappresentare il trequartista ideale, poi tante alternative più o meno adattate, sempre aspettando che Douglas Costa possa riportare il tridente ampio d'attualità. E allora proseguirà l'alternanza tra Dybala e Higuain, tranne quando Ronaldo deciderà di riposare. Per ora, resta il Pipita la spalla designata. Ma se il risultato dovrà essere sbloccato o ribaltato, per uno spezzone, il trio delle meraviglie potrà uscire dal bar.