Paulo Dybala e Gonzalo Higuain scenderanno in campo a Brescia dal primo minuto e giocheranno uno a fianco dell'altro per la prima volta in oltre un anno. La Joya e il Pipita formavano la coppia della Juve in HD ma non giocavano assieme dal primo minuto dal 13 maggio scorso. Quel giorno la Juve pareggiò 0-0 in casa della Roma. Anche una settimana dopo, il 19 maggio, i due erano in campo assieme ma con Dybala partito titolare contro il Verona e Higuain entrato solo a gara in corso.