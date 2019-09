Sono passati ben sedici mesi dall'ultima partita giocata in coppia da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus. Non c'era ancora Cristiano Ronaldo ed Higuain non avrebbe forse ancora immaginato di lasciare Torino per vagabondare tra Milano e Londra nella sua peggior stagione recente. Insomma, neanche un anno e mezzo fa, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Pipa e la Joya scendevano in campo per strappare uno 0 a 0 all'Olimpico contro la Roma che valse il settimo scudetto consecutivo. Dal 13 maggio 2018 al 24 settembre di oggi, dalla Roma al Brescia, ma con la costante che la coppia d'attacco sarà composta dai due argentini.



RONALDO E RAMSEY - Non ci sarà, quindi, Cristiano Ronaldo. Lo scorso anno ha aspettato 17 partite prima di restare in panchina (un solo tempo, per poi entrare e pareggiare i conti contro l'Atalanta. Certo è, però, che nello scorso torneo CR7 aveva beneficiato della pausa forza in Champions contro lo Young Boys - dop l'espulsione contro il Valencia - e di una pausa dal Portogallo che si era concesso dopo le fatiche europee.