Poco più di un anno fa Paulo Dybala e Gonzalo Higuain hanno giocato l'ultima partita fianco a fianco con la maglia della Juventus. Non c'era ancora Cristiano Ronaldo ed Higuain non avrebbe forse ancora immaginato di lasciare Torino pochi mesi dopo quella partita, iniziando un peregrinare che l'avrebbe portato prima al Milan e poi al Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, neanche un anno e mezzo fa il Pipa e la Joya scendevano in campo per uno 0 a 0 all'Olimpico contro la Roma che valse il settimo scudetto consecutivo. Dal 13 maggio 2018 al 24 settembre di oggi, dalla Roma al Brescia, ma con la costante che la coppia d'attacco sarà composta dai due argentini. Torna la Juve in HD.