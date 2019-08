Un ballottaggio non solo in campo ma anche sul mercato. Se fino a qualche anno fa Paulo Dybala e Gonzalo Higuain erano i protagonisti dell'attacco della Juve in HD, ora sono complementari uno all'altro. La Juve resta in attesa di offerte per entrambi i calciatori. L'argentino ha già detto di no a Tottenham e Manchester United mentre Higuain ha respinto gli assalti della Roma che ha provato a tentarlo per metà estate prima di trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di Edin Dzeko. Ora lottano per la permanenza alla Juve. Se ci riusciranno entrambi il testa a testa sarà sul campo, per un posto al centro dell'attacco bianconero.