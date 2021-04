Paulo Dybala non sta pensando al rinnovo con la Juventus. Ma neanche all'addio. L'argentino ha in testa solo il campo, e dopo il gol contro il Napoli non vede l'ora di riprendersi la maglia da titolare per tornare protagonista nel finale di stagione. In questo momento l'attaccante non è interessato a ingaggio, contratto, scadenze e altri dettagli relativi al suo futuro: vuole concentrarsi soltanto sul calcio giocato e sulle nove partite che mancano alla fine del campionato, più la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Poi, si parlerà del suo futuro.