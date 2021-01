4









Un problema risolto, un peso tolto. Tanto per la Juve quanto per Dybala. Si è concluso infatti il contenzioso tra la Joya e l'ex agente Pier Paolo Triulzi, o per meglio dire con l'agenzia Star Image di Malta, che riguardava la fine della collaborazione datata 2017. Una questione che riguardava i diritti d'immagine, ceduti proprio alla Star Image con un contratto decennale già ai tempi in cui Dybala giocava nel Palermo. Un braccio di ferro proseguito per anni, con la Star Image chiedeva ben 35 milioni di euro a Dybala di risarcimento. Ma è arrivato l'accordo, concordata la cifra giusta che Dybala ha pagato per liberarsi definitivamente da ogni vincolo. MERCATO - A livello di rinnovo questo cambia poco, ma cambia in fase di mercato. Sì perché nel suo passato, soprattutto nell'estate 2019, hanno inciso e non poco queste problematiche in fase di trattativa. Ma ora questo ostacolo non c'è più. E potrebbe favorire un addio, rendendo Dybala anche più appetibile...