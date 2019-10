In poche settimane è cambiato tutto. Paulo Dybala ora è pronto a restare, legandosi alla Juventus ancora per qualche anno. Il numero 10 bianconero dopo le voci su un suo addio estivo, dopo i contatti che l'avevano quasi portato in Inghilterra - tra Tottenham e Manchester United - ha risposto sul campo e ora è pronto a una nuova firma. Un contratto fino al 2024, con i colloqui che si apriranno nei prossimi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport. E' tornato il sereno, in campo e fuori, ora si parla di incontri e rinnovi.



Intanto, Dybala dimostra di aver fretta di tornare a Torino. Dopo le partite in Nazionale, infatti, la Joya è rientrata immediatamente, prima del solito complici anche gli impegni in Europa dell'Argentina, per allenarsi bene ed essere subito in campo. Così rilancia la sfida a Higuain per una maglia con il Bologna.