Paulo Dybala ha convinto Maurizio Sarri nella posizione di falso nueve. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'argentino è apprezzato da Sarri ma il mercato chiama l'attaccante argentino. Il PSG, in particolar modo, sta prendendo informazioni su La Joya che però vuole restare alla Juventus. L'intrigo sul suo futuro è tutt'altro che terminato. La Juve resta in attesa di offerte ma Paulo ha convinto Sarri. Che ne sarà del futuro dell'argentino?