Paulo Dybala guarito dal coronavirus. Una notizia che tutti i tifosi bianconeri non vedono l'ora di sentire, e che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, a breve la Juve annuncerà la guarigione, dopo quelle di Daniele Rugani e Blaise Matuidi, anche dell'attaccante argentino, che aveva contratto il virus insieme alla fidanzata, Oriana Sabatini. Entro domenica tutta la squadra, compresi i giocatori andati all'estero, dovrebbe ritrovarsi a Torino, per poi gradualmente iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato e delle coppe.