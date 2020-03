Ieri il tecnico Maurizio Sarri ha concesso unain virtù del rinvio del big matchinizialmente programmato per ieri sera. Il numero dieci bianconeroha sfruttato l’occasione per fare una tappa a Udine per fare visita ad un suo amico argentino e compagno di Nazionale,. Il centrocampista dell’Udinese ha documentato il tutto su Instagram:, con tanto di brace accesa e tanta carne sul fuoco: “Fuoco e aneddoti, un fine settimana diverso. Alla prossima fratello!!”.