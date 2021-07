Nei giorni scorsi in Spagna si sta parlando molto di uno scambio tra Juventus e Barcellona che potrebbe portareil blaugrana ea Torino. Il club spagnolo sta lavorando per abbassare il monte ingaggi facendo dei sacrifici per rinnovare il contratto di Messi, e tra i giocatori in uscita c'è proprio l'attaccante francese: difficile però che possa andare in porto l'affare, Griezmann guadagna 15 milioni di euro d'ingaggio che per la Juve è una cifra decisamente fuori budget. Inoltre, la volontà della società è quella di rinnovare il contratto a Dybala e nei prossimi giorni l'agente Antun è atteso a Torino.